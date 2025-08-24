Tiến độ dự án nhà ở xã hội có giá chưa đến 1 tỷ đồng/căn ở Hà Nội

24/08/2025

Hiện tại, đơn vị thi công đã làm xong phần móng dự án nhà ở xã hội Thăng Long Green City. Với giá bán tạm tính 18,4 triệu đồng/m2, chỉ từ 920 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng, khách hàng có thể sở hữu một căn hộ tại dự án.

10-7749.jpg
Dự án nhà ở xã hội Thăng Long Green City﻿ tại ô đất CT3 (khu đô thị Kim Chung, xã Đông Anh) do Liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tổng Công ty Viglacera làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào tháng 3/2025, hiện tại cơ bản đã xong phần móng công trình.
tp-13.jpg
Dự án tọa lạc ngay mặt đường Quốc lộ 5 kéo dài (quốc lộ 23B) với 2 làn đường rộng 50m, đối diện cổng KCN Bắc Thăng Long﻿ (300ha). Từ đây, cư dân dễ dàng di chuyển vào nội đô thông qua các tuyến giao thông huyết mạch: Đường Hoàng Sa, Đường Võ Văn Kiệt…
tp-3.jpg
Dự án có tổng diện tích gần 3,7ha, bao gồm 3 đơn nguyên trên ô đất CT3 và 1 toà nhà trên ô đất CT4, cao 12 tầng với tổng số 1.588 căn hộ. Trong đó, ô đất CT4 được chủ đầu tư khởi công từ tháng 10 năm 2018 và hoàn thành, đưa vào sử dụng từ Quý IV năm 2021.
tp-5.jpg
Trên ô đất CT3﻿ chủ đầu tư sẽ xây dựng 3 đơn nguyên nhà ở chung cư cao tầng có ký hiệu CT3A, CT3B, CT3C. Mỗi tòa cao 12 tầng và 1 tum với tổng 1.104 căn hộ nhà ở xã hội.
tp-12.jpg
Giá bán tạm tính nhà ở xã hội tại ô đất CT3 là 18,4 triệu đồng/m2. Như vậy, với số tiền từ 920 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng, khách hàng có thể sở hữu một căn hộ tại dự án. Đây được xem là mức giá khá thấp, trong điều kiện giá bất động sản tại Hà Nội tăng cao như hiện nay.
tp-7.jpg
Hiện tại, đơn vị thi công đã hoàn thành xong phần móng công trình, đủ điều kiện để nhận hồ sơ mua bán. Dự kiến, chủ đầu tư sẽ nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội từ giữa tháng 10/2025 và sẽ thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.
Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/tien-do-du-an-nha-o-xa-hoi-co-gia-chua-den-1-ty-dongcan-o-ha-noi-post1772059.tpo
https://tienphong.vn/tien-do-du-an-nha-o-xa-hoi-co-gia-chua-den-1-ty-dongcan-o-ha-noi-post1772059.tpo
