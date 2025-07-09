Tiền điện tháng 8 tăng vọt gây ồn ào; ông chủ chiếc tivi giá rẻ bị truy tố

Tiền điện tháng 8 tăng cao, ngành điện lên tiếng

Khách hàng tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... thắc mắc tháng 8 thời tiết mát mẻ, gia đình không sử dụng nhiều điện nhưng tiền điện vẫn tăng cao bất thường so với những tháng cao điểm nắng nóng. Sau khi kiểm tra, xác minh, ngành điện đã thông tin sơ bộ về việc này.

Điện lực miền Bắc cho rằng thời tiết tháng 8 vẫn rất nắng nóng, không hề dễ chịu khiến tiêu thụ điện tăng cao. Đơn vị này cũng khẳng định ảnh hưởng của gián đoạn cấp điện đợt mưa bão đến lượng tiêu thụ là không đáng kể.

Tại 17 tỉnh, thành phố miền Bắc, ngành điện bán lẻ 91,6% với hơn 11 triệu khách hàng, còn lại do đơn vị tư nhân bán cho hơn 1,06 triệu khách hàng. Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) khẳng định, sai sót chốt chỉ số chủ yếu xảy ra ở đơn vị tư nhân.

Một hộ khách hàng ở Thanh Hóa mua điện không phải từ công ty điện lực thuộc EVN phản ánh bị ghi sai 80 số điện so với công tơ theo dõi của gia đình. Phía công ty bán điện đã thừa nhận có nhầm lẫn trong quá trình chốt chỉ số.

Liên quan đến phản ánh của hộ dân có hoá đơn tiền điện 3 tháng giống hệt nhau, Điện lực khu vực Đông Triều (Quảng Ninh) đã kiểm tra và so sánh số liệu từ thiết bị đo, kết quả cho thấy chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.