Tiền điện tháng 8 tăng vọt, dân hỏi 'mưa nhiều, mất điện sao hoá đơn vẫn cao'

Nhiều khách hàng ở Thanh Hóa phản ánh tiền điện tăng cao

Theo phản ánh của một số hộ dân, tháng 8 vừa qua là thời điểm mưa bão, thời tiết dễ chịu nên các thiết bị điện như điều hòa, quạt được sử dụng ít.

Tuy nhiên, khi chốt công tơ, lượng điện tiêu thụ lại cao hơn cả những tháng nóng bức trước đó. Anh D. (phường Hạc Thành, Thanh Hoá) cho biết, gia đình có 3 thành viên, sử dụng các thiết bị cơ bản như máy giặt, quạt điện và một chiếc điều hòa ở phòng ngủ.

Tháng trước, vào thời điểm nắng nóng, gia đình anh gần như bật điều hòa và quạt cả ngày lẫn đêm, tiền điện khoảng 1,1 triệu đồng. Tháng này, trời mát hơn, ít dùng thiết bị điện nhưng hóa đơn điện lại tăng thêm khoảng 300 nghìn đồng so với tháng trước.

Mạng xã hội tràn ngập các thông tin về hoá đơn tiền điện.

Chị T. (phường Sầm Sơn) cũng phản ánh, tháng này gia đình dùng ít quạt và điều hòa hơn 2 tháng trước, nhưng tiền điện vẫn cao hơn. Nhiều hộ dân tại phường Sầm Sơn cũng bày tỏ thắc mắc trên mạng xã hội về tình trạng hóa đơn điện tăng bất thường, dù lượng điện tiêu thụ thực tế giảm.

Một số người cho rằng tiền điện có giảm nhẹ, nhưng nhìn chung vẫn ở mức cao.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Chi nhánh Điện lực Sầm Sơn cho biết, ngành điện đã nắm được thông tin phản ánh của người dân. Theo ông Thành, bất kỳ khách hàng nào gọi điện phản ánh, ngành điện đều cử cán bộ kỹ thuật xuống kiểm tra công tơ, đường dây sau công tơ để xác định tình trạng hoạt động. Nếu khách hàng chưa yên tâm, ngành điện sẽ cùng niêm phong công tơ, đưa đi kiểm định.

“Trường hợp sau khi kiểm định, công tơ chạy nhanh, ngành điện sẽ hoàn trả tiền chênh lệch, nếu công tơ chạy chậm, khách hàng sẽ phải nộp bổ sung phần thiếu hụt. Ngoài ra, khách hàng có thể mua công tơ độc lập để lắp song song, đối chiếu kết quả với ngành điện”, ông Thành nói.

Ông Thành cũng nhận định, nguyên nhân khiến hóa đơn điện tháng qua tăng có thể do thời tiết oi bức, nhiệt độ cao khiến điều hòa phải hoạt động nhiều hơn để làm mát, dẫn tới điện năng tiêu thụ tăng.