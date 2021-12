'Tiền đạo tuyển Việt Nam không dám đột phá'

Trong khi đó, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh khẳng định tuyển Việt Nam đấu với Campuchia dễ thở hơn nhiều so với Indonesia. Việc Indonesia tử thủ khiến đội bóng của HLV Park bị hạn chế những pha phối hợp tấn công.

"Sau trận đấu này, các đối thủ ở AFF Cup 2020 đã biết cách đối phó với đội tuyển Việt Nam. Vì thế cách chơi của chúng ta phải chủ động, tích cực phối hợp nhóm để tạo ra khoảng trống.

Tôi nghĩ việc thắng Campuchia không khó, nhưng đây là trận mà tuyển Việt Nam cần phải lấy lại sự hưng phấn cũng như chuẩn bị về cách chơi cho vòng bán kết", HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh nói.

Video hành trình vô địch AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam:

Huy Phong