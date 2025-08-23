Tiền đạo Harry Kane ‘gây bão’ với cú hat trick

Bayern Munich, dưới sự dẫn dắt của HLV Vincent Kompany, đã nghiền nát RB Leipzig bằng chiến thắng 6-0, trong đó tiền đạo Harry Kanerực sáng với cú hat trick hoàn hảo. Bên cạnh đó, Michael Olise lập cú đúp và tân binh Luis Diaz cũng ghi bàn, biến ngày khai màn trở thành bữa tiệc bóng đá của người Bavaria.

Trước trận đấu, không ít dự đoán cho rằng Leipzig có thể gây khó khăn cho Bayern. Dù là khách, họ vừa bước vào một giai đoạn mới dưới sự định hướng chiến lược từ Jurgen Klopp, người đảm nhận vai trò giám đốc bóng đá toàn cầu cho Red Bull. Tuy nhiên, mọi tham vọng nhanh chóng tan biến. Sau 27 phút, Bayern khai tiệc bằng bàn thắng của Olise, và chỉ trong vòng 15 phút, tỷ số đã là 3-0.