Tiền đạo Harry Kane chính thức phá kỷ lục của Messi

Điều thú vị là chính tiền đạo Harry Kane từng góp mặt trong bảng thống kê này hai lần trước đó. Ở mùa giải 2020-2021 trong màu áo Tottenham, anh đạt mốc 20 bàn thắng tham gia trực tiếp sau 871 phút. Đến mùa giải trước tại Bayern, anh tiếp tục lọt vào tốp với 891 phút. Giờ đây, Kane đã tiến thêm một bước dài để phá kỷ lục tồn tại suốt hơn một thập kỷ của Messi, khẳng định sự trưởng thành và đẳng cấp của mình.

Nếu nhìn vào bảng thống kê những cầu thủ nhanh nhất chạm mốc 20 bàn thắng tham gia trực tiếp trong một mùa giải, người ta mới thấy sự xuất sắc của Harry Kane. Ngoài Messi từng giữ kỷ lục, hàng loạt siêu sao khác như Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Erling Haaland hay Claudio Pizarro đều góp mặt trong danh sách. Thế nhưng, Kane đã khẳng định anh không chỉ là Vua phá lưới của Premier League trước đây, mà còn đủ tầm để sánh vai cùng các huyền thoại trong môi trường khắc nghiệt nhất châu Âu.

Các chuyên gia nhận định, điểm mạnh nhất của Kane chính là sự toàn diện. Anh ghi bàn đều đặn từ mọi cự ly, lại còn sở hữu khả năng kiến tạo cho đồng đội, điều mà không phải trung phong nào cũng có được. Chính phong cách chơi thông minh, linh hoạt, sẵn sàng lùi sâu để tổ chức lối chơi khiến Harry Kane trở nên khác biệt so với nhiều chân sút thuần túy.

Rất khó cản Harry Kane khi có bóng đối diện thủ môn đối phương. Ảnh: EPA.

Người hâm mộ Bayern Munich có lý do để tin rằng với phong độ này, Harry Kane sẽ dẫn dắt đội bóng đến một mùa giải thành công rực rỡ trên cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục. Bản thân ngôi sao người Anh cũng đang nuôi giấc mơ Champions League, danh hiệu mà anh chưa một lần chạm tới trong sự nghiệp. Và nếu tiếp tục duy trì hiệu suất khủng khiếp, không ai có thể phủ nhận rằng Kane đang bước vào giai đoạn đỉnh cao nhất của mình, ở tuổi mà nhiều tiền đạo đã bắt đầu đi xuống.

Sự kiện tiền đạo Harry Kane vượt qua Messi để trở thành cầu thủ nhanh nhất đạt 20 bàn thắng trực tiếp cho thấy một kỷ nguyên mới của bóng đá đang mở ra. Dù Messi và Ronaldo đã tạo nên những chuẩn mực khó tin trong suốt hơn một thập kỷ, giờ đây những cái tên như Kane, Haaland hay Mbappe đang đi trên con đường vĩ đại của các chân sút đương đại.