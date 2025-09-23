Tiền đạo Hàn Quốc bị cấm thi đấu 20 năm vì quay lén

Tiền đạo Hàn Quốc Hwang Ui-jo. Ảnh: CLB ALAYASPOR

Ngày 22-9, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) xác nhận cầu thủ 33 tuổi của CLB Alanyaspor phải chịu án “trục xuất gần như vĩnh viễn”, đồng nghĩa với việc anh sẽ không được thi đấu, huấn luyện, làm trọng tài hay nắm giữ bất kỳ chức vụ chính thức nào của bóng đá Hàn Quốc trong vòng 20 năm tới.

Dẫn quy định của đội tuyển quốc gia về các hành vi phạm tội tình dục, KFA khẳng định án phạt dành cho tiền đạo Hàn Quốc là không thể thay đổi và nhấn mạnh: “Trên thực tế, Hwang Ui-jo đã bị trục xuất vĩnh viễn khỏi bóng đá trong nước”, đồng thời bác bỏ ý kiến cho rằng án phạt này còn quá nhẹ.