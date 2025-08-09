Tiền chuyển đổi sang đất ở quá cao, HoREA kiến nghị quy định 'cứng' và giảm mức thu

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) tiếp tục góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Theo đó, đối với mức thu tiền sử dụng đất, Hiệp hội đề nghị sửa đổi điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 dự thảo Nghị quyết của Chính phủ theo hướng, đề nghị Chính phủ “quy định cứng” và nên giảm tỷ lệ % mức thu tiền sử dụng đất bằng 20% (thay vì quy định không thấp hơn 30% - PV) tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở và bằng 30% (thay vì quy định không thấp hơn 50% - PV) tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức giao đất ở.