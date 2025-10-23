Tiệm vàng 2025: Tem tay gây thất thoát, đâu là giải pháp?

Đây chính là thực trạng "cố hữu" tại nhiều tiệm vàng truyền thống: tem nhãn thủ công. Chúng không chỉ thiếu chuyên nghiệp, dễ bay màu, bong tróc khi thử sản phẩm, mà còn là khởi nguồn cho "nỗi đau" lớn nhất: thất thoát. Sai sót trong kiểm kê, nhầm lẫn trọng lượng, mất thời gian tra sổ... tất cả đều bắt đầu từ con tem tạm bợ.

Nhưng trong bối cảnh 2025, khi quy định siết chặt việc xuất hóa đơn điện tử từ máy POS cho mỗi lần bán vàng (theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP), việc "số hóa" tem nhãn không còn là lựa chọn. Đó là yêu cầu bắt buộc. Và đây là lúc bài toán về máy in tem trang sức trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.﻿

Bối cảnh thị trường: Chuyển đổi số là "bắt buộc"

Ngành bán lẻ vàng bạc, đá quý tại Việt Nam, với quy mô thị trường được IMARC Group dự báo đạt 1,83 tỷ USD (năm 2024), đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ. Tuy nhiên, một con số đáng chú ý: có đến 70% thị trường vẫn thuộc về các cửa hàng trang sức không có thương hiệu (theo VNDIRECT).

Đây là cơ hội khổng lồ cho các thương hiệu bứt phá, nhưng cũng là thách thức về việc chuyên nghiệp hóa. Trong bối cảnh cạnh tranh và yêu cầu pháp lý ngày càng cao (về hóa đơn, truy xuất nguồn gốc), các cửa hàng quản lý thủ công đang tự đặt mình vào thế khó.

Máy in tem trang sức: Giải pháp cho chính xác và thẩm mỹ

Để giải quyết bài toán trên, máy in văn phòng hoàn toàn không thể đáp ứng yêu cầu đặc thù của ngành (tem siêu nhỏ, nhiều thông tin, hình dạng đuôi tạ).