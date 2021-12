Tiềm năng đầu tư bất động sản thương mại phía Tây Hà Nội

Your browser does not support the audio element.

Lực đẩy từ hạ tầng giao thông kết nối

Theo nhận định của giới chuyên gia, tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài đã tạo ra "cú hích" cho thị trường bất động sản lân cận, bởi khi hoàn thành tuyến đường này sẽ góp phần giúp khu vực phía Tây thủ đô "chuyển mình". Tuyến đường với chiều rộng 40-100 m tùy từng vị trí gồm 6 làn xe vừa giúp kết nối các khu vực xung quanh với trung tâm thành phố Hà Nội vừa giải tỏa sự tắc nghẽn cho trục đường Lê Văn Lương - Tố Hữu hiện tại. Sau khi được hoàn thiện, đây sẽ là huyết mạch kết nối Mỹ Đình và Hà Đông giúp cho giao thông và di chuyển của người dân trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn.

Hiện tại tuyến đường này đã làm đến điểm giao với Đại lộ Thăng Long. Đầu tháng 9 vừa qua, trong danh mục dự án được UBND thành phố Hà Nội gửi hồ sơ đến thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về tiến độ triển khai thì đoạn nối 2,5 km của tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài từ Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm đến đường Ngô Thì Nhậm (Hà Đông) dự kiến được thực hiện trong thời điểm từ năm 2022-2025.