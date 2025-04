Tiềm lực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đã đủ sức vươn ra khu vực?

Dù là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng ngoại trừ các ông lớn như đã nêu trên, phần lớn các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có quy mô vừa và nhỏ, với rất nhiều hạn chế về công nghệ, quản trị... so với một số nước trong khu vực.

Trong khi đó, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân chưa thực sự đủ mạnh và nhất quán. Dù Nhà nước đã có nhiều chương trình khuyến khích, các tập đoàn như Tập đoàn FPT hay Sovico Group vẫn phải chủ động là chính trong việc tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài.

Theo TS Nguyễn Đình Cung - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) - doanh nghiệp tư nhân vẫn phát triển thụ động và đối mặt với nhiều rào cản, trong đó lớn nhất là thể chế.

Theo ông Cung, trong bối cảnh mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc thì một chiến lược rõ ràng để phát triển kinh tế tư nhân là điều tất yếu. Chiến lược này phải xác định sứ mệnh của kinh tế tư nhân là lực lượng tiên phong, chủ lực trong thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong thực hiện những công trình quan trọng của quốc gia nhằm nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh, sức chống chịu của nền kinh tế.

Tại Thái Lan, Singapore hay Malaysia, nơi chính phủ các nước này có chiến lược hỗ trợ dài hạn cho các tập đoàn tư nhân vươn ra toàn cầu. Việt Nam vẫn thiếu những cơ chế đột phá để tạo đà cho doanh nghiệp.

Để kích hoạt tiềm năng to lớn của khu vực kinh tế tư nhân, ông Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam đề xuất cần có những quyết sách để nuôi dưỡng tinh thần doanh nghiệp, để quyền tự do kinh doanh được củng cố mạnh mẽ hơn nữa và doanh nghiệp thực sự được phép tự do làm những điều pháp luật không cấm.

Những quyết sách đó sẽ tạo nền tảng để quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp tiếp tục được khẳng định. Phương thức điều hành của cơ quan quản lý dựa nhiều vào các nguyên tắc, công cụ thị trường hơn là các quyết định hành chính.

Các quyết sách đối với khu vực kinh tế tư nhân cần đưa ra định hướng để hệ thống pháp luật cần được xây dựng theo hướng không chỉ phục vụ mục tiêu quản lý của cơ quan nhà nước, mà còn đóng vai trò kiến tạo để khơi thông nguồn lực, xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi, an toàn, chi phí thấp và tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế.

Hệ thống pháp luật sẽ khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển (R&D), đầu tư vào KHCN, ứng dụng đổi mới sáng tạo. Điều này đồng nghĩa với việc cần thiết lập các cơ chế pháp lý hỗ trợ các hoạt động có mức độ rủi ro cao nhưng mang lại lợi ích đột phá về năng suất và công nghệ.

Ngoài ra, việc khuyến khích hợp tác công-tư (PPP) trong các dự án lớn, như hạ tầng giao thông hay năng lượng tái tạo, sẽ giúp các tập đoàn như Sovico Group hay Vingroup có thêm nguồn lực để mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Một hệ sinh thái tốt không chỉ giúp doanh nghiệp lớn mạnh trong nước mà còn bệ phóng để họ vươn ra khu vực.