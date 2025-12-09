Tiêm kích Rafale: Radar quét 360 độ, theo dõi đồng thời hàng trăm mục tiêu ở cự ly 200km

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng tại biên giới phía Đông NATO, Pháp đã quyết định triển khai 3 tiêm kích Rafale đến Ba Lan để bảo vệ không phận nước này và củng cố sườn phía Đông của liên minh.

Quyết định này được Tổng thống Emmanuel Macron công bố sau các vụ xâm nhập không phận của drone Nga, đánh dấu một bước đi chiến lược nhằm đáp trả Moscow.

Không chỉ là biểu tượng của sự đoàn kết NATO, Rafale – biểu tượng của công nghệ hàng không Pháp – còn đại diện cho sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất chiến đấu vượt trội và khả năng đa nhiệm, giúp nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các sứ mệnh bảo vệ không phận hiện đại.

Tiêm kích Rafale. Ảnh: DA

Lịch sử và thiết kế của Rafale

Rafale, do Dassault Aviation phát triển từ những năm 1980, là một trong những tiêm kích đa năng thế hệ 4.5 hàng đầu thế giới.

