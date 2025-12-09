Tiêm kích KAAN thế hệ 5: Công nghệ tàng hình tiên tiến, ‘thay đổi cuộc chơi’ trên bầu trời

Máy bay chiến đấu KAAN (hay còn gọi là TF-X), sản phẩm của hãng Turkish Aerospace Industries (TAI), đang nổi lên như một biểu tượng của tham vọng công nghệ quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Được phát triển từ năm 2010, KAAN là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm đầu tiên do Thổ Nhĩ Kỳ tự sản xuất, nhằm thay thế dần hạm đội F-16 già cỗi và khẳng định vị thế của Ankara trong câu lạc bộ các cường quốc hàng không.

Sau khi bị loại khỏi chương trình F-35 của Mỹ năm 2019 do mua hệ thống S-400 Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy mạnh dự án KAAN với sự hỗ trợ từ BAE Systems (Anh), biến nó thành một nền tảng đa năng, cạnh tranh trực tiếp với F-35 của Mỹ và J-20 của Trung Quốc.

Với chuyến bay thử nghiệm thành công của chiếc KAAN, Thổ Nhĩ Kỳ đã gia nhập nhóm các quốc gia ưu tú có khả năng sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, cho dù sản phẩm chưa hoàn thiện. Ảnh: Military Watch.

Lịch sử phát triển và các mốc son đột phá

Dự án KAAN chính thức khởi động từ năm 2016, với nguyên mẫu đầu tiên được công bố vào năm 2023.

Đến năm 2025, KAAN đã đạt được cột mốc quan trọng: chuyến bay thử nghiệm đầu tiên thành công tại căn cứ không quân Mürted gần Ankara.

Chuyến bay do phi công Barbaros Demirbaş thực hiện, đạt tốc độ khoảng 410km/h và độ cao 2.438m, sau đó chuyến bay thứ hai lên tới 3.048m.

Trước đó, máy bay đã trải qua hàng loạt kiểm tra nghiêm ngặt như thử nghiệm ghế phóng, kiểm tra hệ thống avionics, nhiên liệu và trên đường băng.