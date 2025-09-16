Tiệm bánh pía gần 80 năm tuổi ở Chợ Lớn: Hương vị gia truyền qua ba thế hệ

Đường Bình Tây, phường Bình Tiên, TP.HCM, luôn mang một vẻ trầm mặc rất riêng của Chợ Lớn. Khác với những con phố rực rỡ ánh đèn, khu vực này dường như sống chậm lại, nơi những giá trị truyền thống vẫn còn nguyên vẹn. Và giữa lòng con hẻm nhỏ 123, một tiệm bánh gần 80 năm tuổi đang trải qua một cuộc "phục hưng" thầm lặng, không phải bằng cách thay đổi công thức mà bằng chính tầm nhìn của thế hệ trẻ.

Câu chuyện của tiệm bánh Triệu Minh Hiệp bắt đầu từ một gánh hàng rong của ông nội anh Triệu An vào những năm 1940, với những chiếc kẹo dẻo, kẹo đậu phộng đi khắp khu người Hoa. Đến năm 1948, gánh hàng ấy đã trở thành một cửa tiệm nhỏ, đặt nền móng cho di sản ẩm thực của gia đình.

Từ gánh kẹo dạo đến tiệm bánh nổi tiếng

Anh Triệu An, hiện đang nối nghiệp đời thứ ba, kể lại: “Ông bà cố tôi từ vùng Triều Châu, Trung Quốc, sang Việt Nam từ những năm 1940. Khi đó gia đình chưa mở tiệm, chỉ gánh kẹo dẻo, kẹo đậu phộng đi rao quanh khu Chợ Lớn. Sau này, ông nội mới gom góp mở tiệm bánh Triệu Minh Hiệp, đặt nền móng cho gia đình bám trụ đến tận bây giờ”.

Điều thú vị là, tuy chưa chính thức lập tiệm, nhưng ông bà cố của anh đã mang theo nhiều bài học làm bánh, kẹo từ quê nhà. Chính vốn liếng ấy giúp thế hệ sau có nền tảng để gây dựng nghề. Từ căn nhà nhỏ ban đầu, Triệu Minh Hiệp trở thành một địa chỉ ẩm thực gắn bó với nhiều thế hệ người dân.

Ngay trước cửa tiệm là bức tranh tái hiện quãng thời gian ông nội và bà cố của anh Triệu An rong ruổi bán bánh kẹo giữa lòng Chợ Lớn

Tiệm bánh với tuổi đời gần 80 năm.