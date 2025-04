Tiếc thương GS-TS Phan Lương Cầm - một nhà khoa học tài năng, tâm huyết

Với PGS-TS Lê Thị Hồng Liên, hình ảnh người cô đáng kính ấy luôn khắc sâu trong ký ức - là một người tận tụy, nghiêm khắc, cẩn trọng và có những yêu cầu rất cao đối với học trò. “Cô đã truyền cho thế hệ sinh viên chúng tôi lòng yêu nghề, sự say mê và trách nhiệm với công việc chuyên môn. Nhờ cô mà đam mê, nhiệt huyết của tôi đối với ngành ăn mòn và bảo vệ kim loại suốt mấy chục năm qua chưa bao giờ thay đổi”, PGS-TS Lê Thị Hồng Liên tâm sự.

Trong dòng người đến viếng có một người học trò lặng lẽ đứng bên linh cữu của bà. Đó là anh Phạm Văn Học, cựu sinh viên lớp Điện hóa K15, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chia sẻ với chúng tôi, anh lặng lẽ cúi đầu, đôi mắt rưng rưng khi nhắc về người cô mình luôn trân trọng, biết ơn.

“Cô là một người tuyệt vời và đầy lòng yêu thương học trò. Nếu không có cô có lẽ tôi đã không có được ngày hôm nay”, anh Phạm Văn Học nghẹn ngào nói. Anh cho biết, không chỉ là giảng viên đứng lớp, cô còn là người trực tiếp hướng dẫn tốt nghiệp cho anh nên tình cảm cô trò càng trở nên gắn bó, khăng khít.

Anh nhớ lại những ngày cuối khóa, khi điều kiện gia đình khó khăn khiến anh và một số bạn bè cùng trang lứa chật vật tìm việc, cô đã dang rộng vòng tay đón nhận vào Trung tâm Nghiên cứu ăn mòn và bảo vệ kim loại để tiếp tục đào tạo và tạo cơ hội nghề nghiệp. Trong lòng anh, sự kính trọng dành cho người cô năm xưa chưa bao giờ phai nhạt.

Chiều tối 10-4, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đến viếng lễ tang GS-TS Phan Lương Cầm. Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đến viếng GS-TS Phan Lương Cầm. Đoàn đại biểu HĐND TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn; Đoàn Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đến viếng GS-TS Phan Lương Cầm.