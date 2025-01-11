Tiệc Halloween gây phẫn nộ vì ảnh hóa trang thành cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ

Màn hóa trang gây phẫn nộ

Tối 30/10 (giờ địa phương), Julia Fox tham gia bữa tiệc Halloween The Cursed Amulet ở New York, Mỹ. Tại sự kiện, cô xuất hiện với bộ trang phục màu hồng, gồm set áo - váy bằng vải tuýt và mũ hộp, kèm theo túi xách và giày cao gót màu xanh navy đậm cùng găng tay trắng. Điều đáng nói là bộ đồ loang lổ vết màu đỏ, được cho là máu giả.

Julia Fox hóa trang thành cựu Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy. Ảnh: AP.

Theo Page Six, nữ diễn viên sinh năm 1990 tái hiện hình ảnh cựu Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy khi chồng bà, cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, bị ám sát tại Dallas, tiểu bang Texas vào trưa 22/11/1963.

Bà Jackie ở cùng chồng trên chiếc xe mui trần vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Bà ôm chặt lấy chồng sau khi ông Kennedy bị trúng đạn, khiến bộ đồ hồng dính máu.

Vài tiếng sau, bà mặc nguyên bộ đồ đẫm máu đó đứng cạnh Phó tổng thống Lyndon B. Johnson khi ông tuyên thệ trở thành Tổng thống thứ 36 của Mỹ.