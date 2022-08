Tiếc gì một nơi sinh?

Tấm hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam khiến công dân Việt Nam không thể nhập cảnh ngắn hạn vào Đức - Ảnh: Nguoinghe

Hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam, ngoài việc đổi màu bìa (không rõ để làm gì và dựa trên cơ sở khoa học hay thông lệ quốc tế nào) còn thay đổi cả nội dung với số định danh cá nhân được thêm vào và loại bỏ thông tin về nơi sinh. Kết quả: những người mang hộ chiếu mẫu mới đã bị Đức từ chối nhập cảnh ngắn hạn, thậm chí yêu cầu các nước trong khối Schengen khi cấp visa nhập cảnh cho công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu mẫu mới phải loại bỏ Đức khỏi phạm vi hiệu lực của visa.

Câu hỏi là: vì sao cần/phải bỏ thông tin về nơi sinh của công dân Việt Nam trên hộ chiếu trong khi hộ chiếu của các nước như Mỹ, Pháp, Đức, Trung Quốc, Singapore, Malaysia… đều có thông tin này? Việc bỏ thông tin nơi sinh trên hộ chiếu Việt Nam mang lại lợi ích gì cho công dân khi ra nước ngoài, khi thực hiện các thủ tục hành chính ở các nước? Các cơ quan chức năng nước ngoài liệu có khả năng truy cập vào dữ liệu dân cư Việt Nam từ số định danh cá nhân để xác minh nơi sinh của công dân Việt Nam không? Cứ cho là có thì đó chẳng phải là thêm một bước kiểm tra thay vì mọi thứ nằm ngay trước mắt họ, dễ dàng và thuận tiện? Nếu lý do bỏ bớt thông tin chỉ để trống chỗ cho các hình ảnh danh lam thắng cảnh, chủ quyền đất nước thì e khó thuyết phục bởi bản thân những hình ảnh ấy đều được in chìm.

Hộ chiếu in cũng đã in rồi, cấp cũng đã cấp rồi và hậu quả cũng đã xảy ra rồi, song thay vì bổ sung (trả lại) thông tin nơi sinh của cá nhân vào hộ chiếu cho giống nhiều nước, ta lại áp dụng một cách xử lý khác phiền toái hơn: cấp xác nhận nơi sinh cho người Việt mang hộ chiếu mẫu mới tại Đức. Đương nhiên, để được cấp xác nhận nơi sinh - thông tin lẽ ra nên có sẵn trên hộ chiếu và thực tế đã có trên hộ chiếu mẫu cũ, công dân Việt Nam cần làm đơn đề nghị và xuất trình giấy tờ chứng minh về nơi sinh như giấy khai sinh hoặc hộ chiếu cũ. Vậy, lẽ nào số định danh in trên hộ chiếu mới không giúp Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tra được thông tin nơi sinh của công dân mà vẫn phải trình giấy?

Hộ chiếu là loại giấy tờ chứng minh nhân thân cực kỳ quan trọng của một người khi ra nước ngoài. Việc thay đổi mẫu hộ chiếu, dù với bất kỳ lý do gì, phải đảm bảo được sự tiện lợi cho công dân, đảm bảo sự thông suốt trong mọi hoạt động của công dân ở nước bạn. Một khi đã phát sinh bất cập, cơ quan chức năng nên có phương án xử lý đơn giản và ít phiền hà nhất cho người dân thay vì yêu cầu người dân phải làm đơn rồi trình giấy để xử lý một “lỗi” vốn không phải do người dân gây ra.

Đến tận lúc này, người viết vẫn không hiểu vì sao phải bỏ thông tin nơi sinh của công dân khỏi hộ chiếu.

Phạm Thành Nhân