Tịch thu xe SH của nam thanh niên biểu diễn ‘bốc đầu’ ở TPHCM

Ngày 7/8, Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết, đã vào cuộc xác minh và xử lý những người có liên quan đến clip biểu diễn “bốc đầu” xe SH được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo Phòng CSGT, đơn vị nhận được phản ánh vi phạm của người dân gửi tới trang Fanpage Cục CSGT, Bộ Công an về clip một thanh niên chạy xe SH kiểu “bốc đầu” trên đường. Ngay sau đó, tổ phòng chống đua xe và Đội CSGT Tân Sơn Nhất của Phòng CSGT đã vào cuộc xác minh, xử lý.

Thanh niên biểu diễn xe SH bốc đầu rồi quay clip, đăng lên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

CSGT làm rõ, người điều khiển xe “bốc đầu” trong đoạn clip nói trên là Nguyễn Thanh Đ. (22 tuổi, ngụ xã Tân An Hội, TPHCM). Theo đó, Đ. có hành vi điều khiển xe mô tô SH biển số: 59AA-046.XX chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, vào lúc 0h58 ngày 5/8 tại giao lộ Nguyễn Phúc Chu - Tống Văn Hên, phường Tân Sơn.