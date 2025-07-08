Tịch thu xe SH của nam thanh niên biểu diễn ‘bốc đầu’ ở TPHCM

Đàm Đệ | 07/08/2025 14:55

Nam thanh niên điều khiển xe SH “bốc đầu”, quay clip rồi đăng tải lên mạng xã hội. CSGT thành phố đã vào cuộc xử phạt và tịch thu phương tiện vi phạm.

XEM CLIP:

Ngày 7/8, Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết, đã vào cuộc xác minh và xử lý những người có liên quan đến clip biểu diễn “bốc đầu” xe SH được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo Phòng CSGT, đơn vị nhận được phản ánh vi phạm của người dân gửi tới trang Fanpage Cục CSGT, Bộ Công an về clip một thanh niên chạy xe SH kiểu “bốc đầu” trên đường. Ngay sau đó, tổ phòng chống đua xe và Đội CSGT Tân Sơn Nhất của Phòng CSGT đã vào cuộc xác minh, xử lý.

boc dau xe 3.png
Thanh niên biểu diễn xe SH bốc đầu rồi quay clip, đăng lên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

CSGT làm rõ, người điều khiển xe “bốc đầu” trong đoạn clip nói trên là Nguyễn Thanh Đ. (22 tuổi, ngụ xã Tân An Hội, TPHCM). Theo đó, Đ. có hành vi điều khiển xe mô tô SH biển số: 59AA-046.XX chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, vào lúc 0h58 ngày 5/8 tại giao lộ Nguyễn Phúc Chu - Tống Văn Hên, phường Tân Sơn.

Đáng nói, Đ. không có giấy phép lái xe mô tô.

boc dau xe 1.png
CSGT TPHCM mời người điều khiển và chủ phương tiện lên làm việc. Ảnh: CSGT
boc dau xe 2.png
CSGT thu giữ phương tiện vi phạm. Ảnh: CSGT

CSGT làm rõ, chủ xe SH là Lê Thành H. (21 tuổi, ngụ phường Bình Tân, TPHCM).

Phòng CSGT đã mời Đ. và H. lên làm việc. CSGT đã lập biên bản, xử phạt Đ. 7 triệu đồng; H. cũng bị phạt 9 triệu đồng với lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định. Đồng thời, Phòng CSGT cũng tịch thu chiếc xe SH nói trên.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/tich-thu-xe-sh-cua-nam-thanh-nien-bieu-dien-boc-dau-o-tphcm-2429631.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/tich-thu-xe-sh-cua-nam-thanh-nien-bieu-dien-boc-dau-o-tphcm-2429631.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Tịch thu xe SH của nam thanh niên biểu diễn ‘bốc đầu’ ở TPHCM
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO