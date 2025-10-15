Tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin của ‘ông trùm’ lừa đảo trực tuyến Campuchia

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), số 127.271 Bitcoin - trị giá khoảng 15 tỷ USD - bị thu giữ là tài sản tịch thu lớn nhất trong lịch sử cơ quan này.

Đồng thời, Anh đã đóng băng các tài sản được cho là thuộc về các “ông trùm” lừa đảo, gồm biệt thự trị giá 12 triệu bảng trên Avenue Road và tòa nhà văn phòng 95 triệu bảng ở Fenchurch Street, trung tâm tài chính London.

Trong số 6 người bị trừng phạt có Chen Zhi, còn gọi là Vincent, sinh năm 1987 tại Trung Quốc, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Holding Group - tập đoàn kinh doanh bất động sản, ngân hàng và sòng bạc tại Campuchia.

Theo cáo trạng của tòa án Brooklyn (New York), Chen được cho là đã âm thầm biến Prince Group thành một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, điều hành các “trại lừa đảo cưỡng bức lao động” trên khắp Campuchia.