Tiafoe sốc với kiểu tóc húi trọc của Carlos Alcaraz

Chia sẻ về kiểu tóc húi trọc với McIlroy, Alcaraz nhấn mạnh trong đoạn video do giải Mỹ mở rộng ghi lại: “Tôi vừa mới cắt tóc và phải đấu tranh với nó. Tôi phải bắt đầu lại bằng sự tươi mới”.

Sau khi hoàn tất chiến thắng ở vòng một trước Yoshihito Nishioka, “tay chơi sành tóc” Frances Tiafoe đã gặp Alcaraz tại phòng gym phục hồi và không khỏi bật cười trước kiểu tóc húi trọc mới của đàn em.

“Kiểu tóc này đúng tệ thật. Nhưng cậu ấy vẫn là anh em của tôi. Nhìn buồn cười lắm. Tôi nhìn cậu ấy rồi bảo: ‘Chắc giờ cậu khí động học hơn rồi đấy’. HLV Juan Carlos thì cười bảo: ‘Giờ nó còn nhanh hơn trước nữa’. Tôi mới đáp: ‘Vậy thì gay go thật’.

Là một người tuần nào cũng cắt tóc và rất chú trọng tới kiểu tóc, tôi thấy mái này thực sự khủng khiếp. Nhưng cuối cùng thì, đó vẫn là Carlos, và tôi vẫn yêu cậu ấy. Chỉ có điều, cậu ấy cần phải để tôi dẫn đi cắt tóc. Chắc chắn luôn”, Tiafoe đưa ra lời khuyên.