Tiafoe sốc với kiểu tóc húi trọc của Carlos Alcaraz

MINH QUANG| 26/08/2025 12:33

Carlos Alcaraz gây sốc với kiểu tóc húi trọc mới, trước khi số 2 thế giới bước vào trận đấu vòng đầu tiên giải Grand Slam Mỹ mở rộng gặp Reilly Opelka.

Alcaraz gây sốc với kiểu tóc húi trọc. Ảnh: ATP

Tay vợt số 2 thế giới Alcaraz vừa ra mắt với kiểu tóc húi trọc, nhanh chóng nhận được phản ứng tích cực từ người hâm mộ nhưng gây sốc cho các đồng nghiệp. Thậm chí, ngôi sao người Tây Ban Nha còn trò chuyện về mái tóc mới với golfer Rory McIlroy ngay tại giải.

Chia sẻ về kiểu tóc húi trọc với McIlroy, Alcaraz nhấn mạnh trong đoạn video do giải Mỹ mở rộng ghi lại: “Tôi vừa mới cắt tóc và phải đấu tranh với nó. Tôi phải bắt đầu lại bằng sự tươi mới”.

Sau khi hoàn tất chiến thắng ở vòng một trước Yoshihito Nishioka, “tay chơi sành tóc” Frances Tiafoe đã gặp Alcaraz tại phòng gym phục hồi và không khỏi bật cười trước kiểu tóc húi trọc mới của đàn em.

“Kiểu tóc này đúng tệ thật. Nhưng cậu ấy vẫn là anh em của tôi. Nhìn buồn cười lắm. Tôi nhìn cậu ấy rồi bảo: ‘Chắc giờ cậu khí động học hơn rồi đấy’. HLV Juan Carlos thì cười bảo: ‘Giờ nó còn nhanh hơn trước nữa’. Tôi mới đáp: ‘Vậy thì gay go thật’.

Là một người tuần nào cũng cắt tóc và rất chú trọng tới kiểu tóc, tôi thấy mái này thực sự khủng khiếp. Nhưng cuối cùng thì, đó vẫn là Carlos, và tôi vẫn yêu cậu ấy. Chỉ có điều, cậu ấy cần phải để tôi dẫn đi cắt tóc. Chắc chắn luôn”, Tiafoe đưa ra lời khuyên.

