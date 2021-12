Tỉ số chung kết lượt đi AFF Cup 2020, Indonesia - Thái Lan: Cú đấm bất ngờ?

Và họ đang có cả những yếu tố mà giới chuyên môn vẫn gắn với hành trình của nhà vô địch. Đó là may mắn và “thời khắc chết đi sống lại”. May mắn của họ là ở vòng bảng, khi Văn Thanh của tuyển Việt Nam đá hỏng quả 11m trong trận gặp Lào để không thể vượt qua họ về hiệu số phụ. May mắn của họ là sau khi ghi bàn trước ở trận đấu quyết định tại vòng bảng, Malaysia đã không “tử thủ”, để rồi nhanh chóng buông xuôi và thua 1-4, cho phép Indonesia giành ngôi đầu bảng.

Và khoảnh khắc “chết đi sống lại” của họ là trận bán kết lượt về với Singapore, đội chủ nhà được hưởng quả 11m ở phút 91, khi tỉ số là 2-2 nhưng Faris Ramli không thực hiện thành công. Ở nhiều giải đấu, giới chuyên môn rút ra kinh nghiệm rằng, đội vô địch thường là kẻ sống dai nhất…

Tất nhiên, đó là sự đúc rút của kinh nghiệm, còn trên thực tế, vẫn phải chờ xem thể hiện của họ thế nào, nhất là trước đối thủ có trình độ cao hơn như Thái Lan.

Khác đối thủ, “Voi chiến” tiến vào chung kết trên con đường thênh thang hơn – thắng 5/6 trận và chỉ thủng lưới 1 lần.