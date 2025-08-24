Tỉ phú Trần Bá Dương viết tâm thư sau khi nhiều lãnh đạo cao cấp của Thaco xin nghỉ

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) - ông Trần Bá Dương - vừa có thư gửi toàn bộ cán bộ, nhân viên về việc THACO hoàn thành sớm mục tiêu chiến lược giai đoạn 2023-2025 và triển khai công tác sắp xếp, tái cấu trúc nhân sự theo hướng tinh gọn, hiện đại hóa.

Trong thư ông bày tỏ: "Tôi rất vui và cảm kích khi mà có nhiều lãnh đạo các cấp của THACO lớn tuổi đã hiểu, ủng hộ THACO thông qua việc tự nguyện xin nghỉ để nhường lại vị trí cho anh em kế thừa trẻ hơn mặc dù đã gắn bó, cống hiến nhất định để THACO có được như ngày hôm nay. Họ xứng đáng được ghi nhận như là những hy sinh nhằm đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của THACO trong giai đoạn tiếp theo".