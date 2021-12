Tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 bao phủ ở khu vực nào cao nhất?

Tăng cường năng lực xử trí để tránh sự cố đáng tiếc

Tại Hội nghị tập huấn trực tuyến về an toàn tiêm chủng ngày 4.12, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế - tiếp tục khẳng định, tiêm vaccine đóng vai trò then chốt trong ngăn ngừa dịch bệnh. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo các quốc gia đẩy mạnh, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine.

Từ tháng 3.2021 đến nay, Bộ Y tế có 5 lần cập nhật, sửa đổi hướng dẫn sàng lọc trước tiêm, xử lý sự cố bất lợi sau tiêm chủng...