Thuyền viên thoát chết kể phút kinh hoàng khi tàu chìm, 6 người vẫn mất tích

Tính đến ngày 30/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể trong số 9 thuyền viên mất tích sau vụ hai tàu cá chìm khi neo đậu tránh bão trên sông Gianh.

Công tác tìm kiếm 6 thuyền viên còn lại vẫn đang được khẩn trương triển khai. Đồng thời, tàu BV-92756-TS cũng được tiến hành trục vớt do lo ngại còn người mắc kẹt bên trong.

Là một trong 4 người bơi được vào bờ, may mắn thoát chết, đến giờ ông Nguyễn Trọng Chí (SN 1975, An Giang) vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông kể, hơn 22h30 tối 28/9, thấy bão lặng gió, ông cùng các ngư dân ra kiểm tra kỹ thuật, cho nổ thử máy và chuẩn bị nhu yếu phẩm để đi biển thì bất ngờ có gió lốc to, nước chảy xiết nên 2 tàu bị đứt dây neo, trôi tự do rồi chìm.

Ông Nguyễn Trọng Chí (ngồi bên phải) kể lại thời khắc sinh tử. Ảnh: Ng. Linh

“Khi rơi xuống nước, tôi và đứa cháu ruột Phan Thanh Nhân nắm chặt tay nhau được khoảng 5 phút thì bị sóng lớn đánh mạnh, cuốn chúng tôi ra xa. Tôi bị trôi khoảng 4km ra cửa biển sông Gianh rồi dạt vào bờ. Còn cháu tôi thì không thấy đâu nữa”, ông Chí ngậm ngùi kể.