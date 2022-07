Thúy Vân thành thảm họa khi làm ca sĩ

Your browser does not support the video tag.

MV Trái Tim Yêu Thương

Giọng hát tệ

Trái Tim Yêu Thương là sáng tác của Minchu - cái tên còn xa lạ trên thị trường nhạc Việt. Phạm Hải Âu và EmCeeDan trong vai trò hòa âm/phối khí đã phối ca khúc theo màu sắc Pop pha Trap. Sự giao thoa của 2 thể loại Pop và Trap một thời tạo nên những ca khúc hiện tượng trên thị trường nhạc Việt khoảng 5-7 năm trước. Gần đây, màu sắc đó không còn xuất hiện nhiều.

Phần ca từ phác họa câu chuyện của một người phụ nữ mạnh mẽ, đầy cá tính để vượt qua định kiến. Đó là : "Công - Dung - Ngôn - Hạnh em phải đủ đầy / Chăm - lo - yêu - thương em phải tỏ bày / Bla bla bla, phụ nữ phải nên thế này / Họ muốn em phải thế này".

Về thông điệp truyền tải, Trái Tim Yêu Thương chẳng có gì mới. Những ca từ của bài hát không đủ tính sâu sắc, độc đáo, hoặc như một "cú đấm" chí mạng để gây sốt. Mọi thứ đều rất an toàn và trôi qua mà không đọng lại điều gì đặc biệt.



Thúy Vân trong MV đầu tiên của sự nghiệp.

Thúy Vân từng học thanh nhạc. Nhưng sự nghiệp của cô phần lớn gắn liền trong vai trò của á hậu, và giấc mơ ca sĩ bị đứt quãng. Trong lần xuất hiện với một sản phẩm âm nhạc chỉn chu, Thúy Vân không cho thấy cô là giọng hát đủ chất lượng. Yếu tố nội lực, xử lý, nhả, ngắt chữ của Thúy Vân đều có vấn đề.

Dù rằng yếu tố ca từ rút ngắn hết cỡ, tạo nên các tuyến giai điệu dễ xử lý nhất để nương theo giọng hát Thúy Vân. Tuy nhiên, đây là bài hát không có cao trào.