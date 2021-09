Your browser does not support the video tag.

Clip Thủy Tiên và Jack ngó lơ nhau khi ngồi "chung mâm"

Được biết, ở thời điểm này, cả Thủy Tiên lẫn Jack đều chưa khốn đốn vì thị phi nên vẫn được đông đảo khán giả yêu mến. Và đây cũng là lúc Thủy Tiên vừa kết thúc chuyến đi thiện nguyện miền Trung của mình.

Thủy Tiên không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ mà còn là gương mặt quen thuộc trong các chiến dịch thiện nguyện mỗi khi bà con gặp khó khăn do thiên tai. Cùng với ông xã, cựu danh thủ Công Vinh, cô đã đi giúp đỡ người dân ở khắp mọi miền suốt nhiều năm qua. Bởi vậy, nữ ca sĩ được fan gọi là "cô Tiên xanh".



Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên