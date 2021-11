Thùy Tiên quảng bá du lịch Việt qua clip gửi Miss Grand International

Trên Fanpage chính thức của cuộc thi Miss Grand International 2021 vừa đăng tải clip dự thi của đại diện Việt Nam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Với chủ đề “Travel in a new way to live with COVID-19” mà cuộc thi đưa ra, Thùy Tiên đã mang đến hình ảnh tích cực về đất nước Việt Nam trong gần 2 năm “chiến đấu” với đại dịch.

Đoạn clip dài hơn 2 phút nhanh chóng thu hút lượng sự quan tâm của khán giả nhờ nội dung quảng bá và sự xuất hiện của những địa danh nổi tiếng, thiên nhiên hùng vĩ của Việt Nam được khéo léo lồng ghép trong đó.