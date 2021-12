Thùy Tiên khiến fan cười muốn 'ná thở' khi tung clip trổ tài ca hát

Trong clip, Thùy Tiên đã diện một chiếc váy được cắt xẻ tinh tế khoe đường cong cơ thể. Khi nền nhạc của bài Lạnh nổi lên, nàng Hậu đã tự tin cất cao giọng hát.

Thế nhưng chưa kịp ngân hết câu, tân Hoa hậu Hòa bình thế giới đã bị ekip trêu hát 'fail' khiến người đẹp bật cười không thể hát tiếp. Dù bị nhiều người trêu chọc, Thùy Tiên vẫn tỏ ra hài hước và lầy lội khi cho rằng mình đang cảm âm, hát đúng nhạc chứ không hát sai hay trật nhịp.