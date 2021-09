Thủy Tiên giải thích sao kê chưa chuẩn, Công Vinh nhắc nhở 1 câu

Được biết, "mẹ" và "ba" cũng chính là cách xưng hô thường ngày của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh. Có thể thấy, trên sóng livestream, Thủy Tiên và Công Vinh không tránh khỏi những áp lực khi liên tiếp vướng lùm xùm từ thiện.

Your browser does not support the video tag.

Vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh tranh cãi trên sóng livestream