Thùy Tiên diễn bikini 'đá bay' cả dàn thí sinh Miss Grand 2022

Thùy Tiên gây bất ngờ khi thể hiện kỹ năng sau khi các thí sinh trình diễn bikini xong. Khán giả nhận ra Thùy Tiên đã tái hiện lại những nhịp bước giống với phần thi của mình vào năm 2021 nhưng với thần thái chuẩn hoa hậu.



Người hâm mộ dành những lời khen có cánh cho Thùy Tiên, thậm chí còn khuyên ban tổ chức cho Miss Grand International 2021 làm thêm một nhiệm kỳ nữa vì xuất sắc và đầy năng lượng lấn át dàn thí sinh có phần "buồn ngủ" năm nay.