Thùy Tiên đeo sash dõng dạc hô to 'Việt Nam' tại Miss Grand

Sau đó, người đẹp di chuyển lại gần đến vị trí của Abena Akuaba để nhận sash. Khoảnh khắc đại diện Việt Nam chung khung hình với Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2020 bùng nổ visual, gây bão cõi mạng.

Clip Khoảnh khắc Thùy Tiên nhận sash tại Miss Grand International 2021



Đại diện Việt Nam dõng dạc hô to tên mình



Sau đó, người đẹp di chuyển lại gần đến vị trí của Abena Akuaba để nhận sash



Khoảnh khắc đại diện Việt Nam chung khung hình với Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2020 gây bùng nổ visual​​​​​​​



Thùy Tiên thần thái rạng ngời, tự tin pose dáng cùng đại diện Miss Grand các nước​​​​​​​



Hiện tại Thùy Tiên đã có mặt tại Thái Lan, sẵn sàng chinh phục vương miện Miss Grand International 2021 (Ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất)