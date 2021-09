Thủy Tiên đã sao kê 2 ngày trước, sau 20/9 tung bản full?

Còn với "giấc mơ" của nữ đại gia, Công Vinh khẳng định người này bịa đặt. Chân sút xứ Nghệ cũng thách thức bà dám xác nhận tài khoản vợ anh có 325 tỷ trong đợt kêu gọi cứu trợ miền Trung.



Công Vinh từng tuyên bố sau 15/9 sẽ công khai sao kê.

Your browser does not support the video tag.

May