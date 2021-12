Thùy Tiên dạ hội an toàn, bùng nổ bikini tại bán kết Miss Grand

Tối 2/12, bán kết Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 - chính thức diễn ra tại Thái Lan.

Các thí sinh trải qua 2 phần thi quan trọng là Dạ hội và Bikini. Kết quả bán kết sẽ quyết định phần lớn thành tích chung kết của các người đẹp.

Chào sân và trình diễn dạ hội



Nguyễn Thúc Thùy Tiên - đại diện Việt Nam - chào sân.





Cô có phần trình diễn dạ hội khá ấn tượng, nhưng chưa phải xuất sắc.