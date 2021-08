Thủy Tiên bị moi lại tuyên bố 'sao phải sợ' giữa cơn sóng đòi sao kê

Your browser does not support the video tag.

Chính điều này đã khiến một bộ phận cộng đồng mạng cho rằng Thuỷ Tiên xử lý chuyện lùm xùm tiền từ thiện không văn minh. Hiện clip sau vài giờ đăng tải đã thu hút hơn 2,6 triệu lượt xem.



Clip đang thu hút hơn 2,6 triệu lượt xem

Nhưng hóa ra, tài khoản đăng tải đoạn clip trên không phải của chính chủ. Clip gốc trên trang tiktok được Thuỷ Tiên up lên từ giữa tháng 5/2020. Đây chỉ là một pha bắt trend "lầy" của nữ ca sĩ nhưng khi được cộng đồng mạng chia sẻ vào đúng thời điểm nhạy cảm khiến nhiều người hiểu lầm và có thái độ gay gắt.