Thủy sản bình dân ở chợ Việt được Nhật mua giá đắt đỏ, tiền thu về gấp 10,5 lần

Số liệu thống kê từ Cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản trong 8 tháng năm 2025 đạt 1,08 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Việt Nam hiện là nhà cung cấp thủy sản lớn thứ ba cho Nhật Bản, sau Trung Quốc và Chile.

Xét theo từng mặt hàng, tính đến hết tháng 7 năm nay, tôm vẫn là loại thủy sản có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang Nhật Bản với 42.562 tấn, giá trị đạt gần 347 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu tôm tăng 30,5% về lượng và tăng 26,6% về giá trị.