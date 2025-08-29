Thùy Linh không thể gây bất ngờ trước Chen Yufei

Ở vòng 1, Nguyễn Thùy Linh đã gây tiếng vang khi đánh bại cựu số 1 thế giới Ratchanok Intanon. Tiếp đến vòng 3, “hot girl” cầu lông Việt Nam lại đối đầu một cựu số 1 khác - Chen Yufei của Trung Quốc, người từng vô địch Olympic Tokyo 2020 và hiện xếp hạng 4 thế giới.

Set đầu tiên, Thùy Linh nhập cuộc tự tin, tạo thế rượt đuổi quyết liệt với Chen Yufei. Tuy nhiên, khi tỷ số đang cân bằng 6-6, tay vợt Trung Quốc bất ngờ bùng nổ với chuỗi 7 điểm liên tiếp, nhanh chóng vươn lên 13-6.