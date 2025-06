Thụy Điển sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thành nước phát triển có thu nhập cao

Thủ tướng Chính phủ đánh giá các doanh nghiệp Thụy Điển còn nhiều dư địa hợp tác, mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin - truyền thông, bán dẫn…, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam vừa triển khai những chính sách mới, đặc biệt là bộ tứ trụ cột về thể chế, khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh tháo gỡ các điểm nghẽn nhằm tăng thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng cũng đề nghị Quốc hội Thụy Điển giúp vận động các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam. Việt Nam cũng sẽ khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ cao của mình đầu tư tại Thụy Điển.

Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlen khẳng định sẵn sàng hợp tác giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu 100 năm trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 - Ảnh: VGP

Trước quan tâm của đại diện các chính đảng trong Quốc hội về tình hình Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, độc lập, tự do của dân tộc và ấm no hạnh phúc của nhân dân luôn là mục tiêu của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Việt Nam chia sẻ quan điểm với Thụy Điển về việc bảo đảm cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và mưu cầu hạnh phúc chính là dân chủ cao nhất.