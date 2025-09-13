Thúy Diễm mong kết thúc mọi chuyện

Mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh diễn viên Thúy Diễm và Ma Ran Đô có cảnh hôn trong vở kịch tại sân khấu Hoàng Thái Thanh. Clip nhanh chóng tạo tranh luận trái chiều, nhiều khán giả đưa ra đồn đoán về đời tư của nữ diễn viên cùng chồng Lương Thế Thành.

Trước phản ứng này, Thúy Diễm lên tiếng khẳng định phân đoạn thân mật chỉ là yêu cầu nghệ thuật của đạo diễn, hoàn toàn phục vụ công việc diễn xuất. Cô cho rằng việc cắt ghép, thêu dệt trên mạng xã hội đã khiến bản thân bị đẩy vào rắc rối không đáng có. "Hãy để nghệ sĩ chân chính được làm nghề bằng cả trái tim mình", nữ diễn viên nhấn mạnh.