Thường xuyên ăn tối sau 19h, cơ thể bạn sẽ đối mặt với những sự thay đổi nào?

Đi làm về sau đó nấu cơm để cả gia đình cùng quây quần trong bữa tối là một kế hoạch vô cùng thú vị sau một ngày dài làm việc. Tuy nhiên, điều đó dễ dẫn đến việc bạn ăn tối quá muộn. Thông thường, thời gian ăn tối tốt nhất được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên là vào khoảng 18h tối, muộn nhất là 19h. Nếu chúng ta thường xuyên ăn tối sau 19h, cơ thể có thể phải đối mặt với một số hậu quả không mong muốn cho sức khỏe.



1. Ăn tối sau 19h gây béo bụng

Mặc dù ăn tối muộn sẽ thuận lợi hơn với những người có công việc bận rộn nhưng một số chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo rằng nó có thể dẫn đến việc tăng cân nhiều hơn, đặc biệt là gây tích mỡ xung quanh vùng bụng của bạn.



Trista Best (chuyên gia dinh dưỡng, đồng thời là chuyên gia tư vấn cho nhãn hàng thực phẩm chức năng Balance One của Mỹ), cho biết: "Để giảm mỡ bụng, bạn nên tránh ăn tối quá muộn. Lý do là bởi vào buổi tối con người có xu hướng ít vận động hơn. Ngoài ra, các loại thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ vào buổi tối thường là đồ ăn nhanh có nhiều calo, carbs tinh chế đây đều là nguồn thực phẩm dẫn đến béo bụng".

Nhiều cuộc thực nghiệm lâm sàng đã phát hiện ra rằng, nguyên nhân của nhiều bệnh mãn tính đều xuất phát từ việc ăn tối muộn, nhất là bệnh béo phì.

Bởi vì so với ban ngày, hoạt động của cơ thể vào ban đêm sẽ giảm dần. Lúc này nếu ăn quá nhiều, cơ thể sẽ hấp thụ nhiều calo hơn rồi gây nên sự tích tụ chất béo trong thành bụng.

Thế nên nếu muốn có 3 vòng săn chắc, cân đối thì chị em phải bỏ thói quen ăn tối sau 19h đi.