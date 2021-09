Thường xuyên ăn những thực phẩm này giúp bạn xua tan trầm cảm

Các hợp chất có trong socola đen tăng cường trí nhớ, kéo dài sự tập trung, tăng tốc độ phản ứng bằng cách thúc đẩy lưu lượng máu đến não. Socola đen cũng rất giàu flavonoid, vì vậy nó cung cấp năng lượng tích cực có thể giúp cải thiện tâm trạng của bạn.

Hãy chắc chắn rằng bạn ăn socola đen có hàm lượng cacao trên 70%, không phải socola sữa.

Uống nhiều nước cũng có lợi cho bệnh nhân trầm cảm

Uống nhiều nước hơn có thể giúp giảm chứng trầm cảm của bạn. Theo kết quả phân tích của một nghiên cứu được công bố vào năm 2018 đã lưu ý rằng lượng nước cung cấp ít hơn hàng ngày có liên quan đến việc gia tăng mức độ trầm cảm và lo lắng. Do đó, nên uống nhiều nước để tránh làm cho bệnh trầm cảm của bạn trở nên tồi tệ hơn.

Uống nhiều nước cũng giúp bệnh nhân trầm cảm cải thiện tâm trạng (ảnh minh họa).

Thay đổi lối sống giúp đẩy lùi bệnh trầm cảm

Để làm dịu các triệu chứng của trầm cảm, nên thực hiện lối sống lành mạnh, khoa học. Tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn thực phẩm hỗ trợ sức khỏe tinh thần, tăng cường vitamin và khoáng chất cộng với việc hạn chế hoặc tránh rượu, thuốc lá và thuốc gây ra vấn đề về cảm xúc là những cân nhắc quan trọng đối với sức khỏe tâm thần của bạn.

Tuy nhiên, dù cố gắng đến đâu, bạn vẫn không thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu đặc biệt của mình chỉ với thực phẩm. Uống bổ sung thực phẩm chức năng gồm các vitamin tổng hợp và khoáng chất liều lượng vừa phải để lấp đầy bất kỳ khoảng trống dinh dưỡng nào.

Ngoài ra, cần trang bị kỹ năng đối phó hiệu quả với những căng thẳng và xây dựng mạng lưới hỗ trợ xã hội mạnh mẽ. Có thể là người thân, bạn bè, bác sĩ điều trị trầm cảm hoặc chuyên gia tâm lý. Hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ nếu các vấn đề cảm xúc kéo dài hoặc ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe của bạn.

