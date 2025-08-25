Thương vụ ‘nhặt dao rơi’ của tỷ phú Warren Buffett

Larry McDonald, tác giả và biên tập viên bản tin tài chính, nhận xét trên X: "Phố Wall luôn lạc quan khi giá lên và bán tháo khi giá xuống. Buffett thì ngược lại: ông thích nhặt dao rơi".

Trước đó, cổ phiếu của tập đoàn bảo hiểm y tế này lao dốc mạnh, từ gần 600 USD xuống còn 310 USD sau vụ ám sát CEO Brian Thompson hồi tháng 12/2024. Giới đầu tư cho rằng Buffett, người nổi tiếng với chiến lược “mua rẻ, giữ lâu”, đã tranh thủ cơ hội khi thị trường bán tháo quá mức.

Cùng với khoản đầu tư vào UnitedHealth, Berkshire tiếp tục cắt giảm cổ phần tại Apple, khoản nắm giữ lớn nhất của tập đoàn. Đến cuối tháng 6, Berkshire còn 280 triệu cổ phiếu Apple, trị giá 57 tỷ USD, sau khi đã bán hơn hai phần ba lượng cổ phiếu so với đầu năm.

Báo cáo mới cũng tiết lộ Berkshire đã mở vị thế tại các công ty xây dựng nhà DR Horton, Lennar, nhà sản xuất thép Nucor, cùng Lamar Advertising và Allegion; đồng thời gia tăng cổ phần tại Chevron, Constellation Brands và Domino’s Pizza. Ở chiều ngược lại, tập đoàn rút vốn khỏi T-Mobile US và giảm tỷ lệ sở hữu tại Bank of America và Charter.

Theo báo cáo tài chính gần đây, Berkshire đã bán ròng 3 tỷ USD cổ phiếu riêng trong quý II, đánh dấu quý thứ 11 liên tiếp bán ròng. Nhờ vậy, lượng tiền mặt của tập đoàn đạt mức kỷ lục 344 tỷ USD, vượt cả vốn hóa thị trường của Coca-Cola.

Warren Buffett sẽ bước sang tuổi 95 trong tháng này. Trong bối cảnh giá trị các doanh nghiệp niêm yết và tư nhân đều tăng cao, giới đầu tư vẫn theo dõi sát sao từng động thái của ông, coi đó là “kim chỉ nam” trên thị trường.