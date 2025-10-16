Thương vụ nghìn tỷ hé lộ cái kết cuộc chiến thương hiệu kem đình đám

Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (KIDO Group; mã KDC) vừa công bố kế hoạch tìm đối tác chuyển nhượng toàn bộ 49% cổ phần tại KIDO Foods - doanh nghiệp sở hữu hai thương hiệu kem Celano và Merino. Tập đoàn kỳ vọng thu về khoảng 2.500 tỷ đồng từ thương vụ này.

Hiện nay, vốn điều lệ của KIDO Foods đạt 741,6 tỷ đồng, trong đó KIDO Group nắm giữ 36,3 triệu cổ phần, tương đương 49% vốn điều lệ.

Tháng 7/2022, KIDO Foods tiến hành cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ từ 541,6 tỷ đồng lên 741,6 tỷ đồng như hiện tại. Sau đó, KIDO Group giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty con này từ 100% xuống còn 73,3%.