Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết ngăn chặn chính sách thuế của Tổng thống Trump

Với tỷ lệ phiếu 51-47, Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết ngăn chặn thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các nước đối tác trên thế giới. Có 4 nghị sỹ của đảng Cộng hoà đã quay sang ủng hộ phe Dân chủ, qua đó thông qua được nghị quyết. Nghị quyết này không cần phải đạt ngưỡng 60 phiếu cần thiết cho hầu hết các dự luật, mà chỉ cần đa số phiếu.

Nghị quyết về việc ngăn chặn chính sách thuế của Tổng thống Trump được Thượng viện thông qua là nghị quyết thứ 3 trong tuần này phản đối các chính sách về thương mại. Trước đó, Thượng viện Mỹ cũng thông qua nghị quyết phản đối việc ông Trump áp thuế lên hàng hoá Brazil và Canada.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 30/10 ở Hàn Quốc. Nguồn: Reuters

Tuy nhiên, nghị quyết này gần như chắc chắn sẽ không được Hạ viện đang được Đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua, khiến nó gần như chỉ mang tính biểu tượng.

Vào tháng 4, ông Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, viện dẫn "sự mất cân bằng về cấu trúc trong hệ thống thương mại toàn cầu". Sau đó, tổng thống tuyên bố Mỹ sẽ áp dụng mức thuế cơ sở tối thiểu là 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ tất cả các quốc gia, gọi đó là "Ngày giải phóng".

Cuộc bỏ phiếu của Thượng viện Mỹ diễn ra sau khi ông Trump tuyên bố sẽ cắt giảm thuế quan đối với Bắc Kinh, sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Hàn Quốc.