Thượng tướng Thái Đại Ngọc được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Sáng 3/10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 18 người, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh có 42 người.