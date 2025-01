Thường trực Ban Bí thư thăm, tặng quà Tết cho bà con Làng Nủ

Thăm và tặng quà tại nhà văn hóa thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lời chia sẻ, động viên nhân dân khu tái định cư thôn Làng Nủ ổn định đời sống sau thiên tai. Ngày 16/1, ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Tết thương binh, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có nhà bị sập đổ hoàn toàn do bão số 3 và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bảo Yên. Thăm và tặng quà tại nhà văn hóa thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Thường trực Ban Bí thư gửi lời chia sẻ, động viên nhân dân khu tái định cư thôn Làng Nủ. Ông Tú bày tỏ niềm xúc động, vui mừng khi trở lại thấy Làng Nủ đã hồi sinh mạnh mẽ, người dân đã có nơi ở mới, an toàn, khang trang và sạch đẹp. Ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng đoàn công tác tới thăm Làng Nủ (Ảnh: Báo Lào Cai). Để Làng Nủ thực sự phát triển, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị bà con tiếp tục phát huy tinh thần "tương thân tương ái", truyền thống tốt đẹp "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phục hồi sản xuất, ổn định đời sống sau thiên tai. Thay mặt bà con thôn Làng Nủ, trưởng thôn Hoàng Văn Hiệp bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã luôn dành sự quan tâm, niềm yêu thương đặc biệt với người dân thôn Làng Nủ. Tại đây, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao tặng 33 suất quà Tết cho các hộ gia đình tại khu tái định cư thôn Làng Nủ. Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng đã trao tặng 50 suất quà Tết cho các thương binh, gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn do bão số 3, trao 1 tỷ đồng ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Lào Cai.