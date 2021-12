Thương Tín livestream tố Trịnh Kim Chi, dân mạng: 'Trả tiền đi'

Tối 24/12, Thương Tín tiếp tục xuất hiện trên livestream của nhạc sĩ Tô Hiếu, nói ngọn ngành chuyện Trịnh Kim Chi nhập nhằng tiền bạc.

Sau khi nói rõ những khoản tiền đã chi, Thương Tín cho biết điều khiến ông bức xúc là việc Trịnh Kim Chi hứa đóng bảo hiểm cả 12 năm cho con gái ông nhưng giờ chỉ đóng 1 năm.

Nam diễn viên cho rằng đàn em gửi ngân hàng số tiền đó để lấy lãi riêng.

Clip: Thương Tín khăng khăng tố Trịnh Kim Chi tung tin ông tiêu xài hoang phí, khiến ông bị dư luận "ném đá".

"Trịnh Kim Chi hứa với cộng đồng mạng là mua bảo hiểm cho con gái tôi, đóng nguyên một lúc chứ không phải hàng năm. Cứ nghĩ Trịnh Kim Chi đã đóng rồi, hỏi thì cũng bảo làm rồi nhưng sau này khi vợ tôi nghi ngờ có chuyện mờ ám, hỏi biên lai đâu thì lòi ra không có.