Thương Tín làm shipper: "Tôi không muốn mang tiếng "ăn bám" người khác"

Xác nhận với PV Dân trí, Thương Tín cho biết, ông đã làm shipper cả tuần qua. Sau khi điều trị khỏi Covid-19, nam diễn viên đi giao phá lấu cho chủ một quán ăn ở Hóc Môn.

"Thời gian qua, người ta đồn tôi chỉ ở nhà, sống ăn bám vào tiền của mạnh thường quân. Tôi buồn lắm. Từng này tuổi rồi nhưng tôi vẫn muốn kiếm việc gì đó để làm, để thu nhập sống qua ngày. Chứ cứ để người khác giúp đỡ mãi, cũng kỳ lắm", Thương Tín nói.

Hình ảnh diễn viên Thương Tín làm shipper (Ảnh: ST).

Theo thông tin từ Thương Tín, phương tiện để ông đi lại là chiếc xe máy đã qua sử dụng, được một người mua tặng cách đây ít ngày. Những ngày đầu làm shipper, mỗi ngày ông giao khoảng 4 đến 5 đơn hàng, giá tiền được tính theo số km.

Do di chứng từ lần đột quỵ từ tháng 2, ông gặp một chút khó khăn trong việc đi lại, tuy nhiên điều này không hề làm ảnh hưởng đến công việc. Làm shipper thu nhập không cao nhưng ông thấy thoải mái. Có khách hàng nhận ra ông, họ tỏ ra bất ngờ, muốn trò chuyện cùng...