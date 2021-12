Thưởng thức hương vị Ý giữa lòng Sài Gòn

A Taste of Italy Everyday không chỉ là cơ hội tuyệt vời để các nhà phân phối trong nước trưng bày sản phẩm của họ mà còn là dịp để người tiêu dùng Việt Nam khám phá và thưởng thức những sản phẩm hảo hạng Made In Italy như mì Ý, dầu ô liu, cà phê, sốt cà chua, bánh quy, máy pha cà phê… Cả hai hội chợ đều mở cửa tự do từ 9 giờ sáng đến 22 giờ tối.

Đại dịch Covid-19 bùng phát trên quy mô toàn cầu từ cuối tháng 1/2020 và diễn biến ngày càng phức tạp đã tác động nghiêm trọng nền kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp tới các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nhập khẩu phân phối sản phẩm Ý nói riêng khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, đứt gãy, nhu cầu thị trường sụt giảm.

Do vậy, sự kiện này là một hoạt động hết sức quan trọng để hỗ trợ cho doanh nghiệp từng bước tiếp cận lại khách hàng, hiểu được sự thay đổi về thói quen tiêu dùng trong thời điểm dịch bệnh, và có sự chuẩn bị sẵn sàng thích nghi với môi trường kinh doanh mới sau đại dịch.