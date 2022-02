Thưởng ngoạn những hồ nước thơ mộng tuyệt đẹp ở Cao Bằng

Đường vào hồ Bản Viết, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. (Ảnh: TTXVN phát)

Cao Bằng, vùng đất địa đầu Tổ quốc được thiên nhiên ưu ái ban tặng vẻ đẹp vô cùng kỳ thú với núi rừng hùng vĩ, thác nước, sông, suối, hang động đẹp như tranh. Đặc biệt, những hồ nước trong xanh thơ mộng nằm giữa cánh rừng luôn thay đổi màu sắc theo mùa là điểm đến vô cùng thu hút du khách.

Cao Bằng có 47 hồ lớn nhỏ, bao gồm cả hồ tự nhiên và nhân tạo. Hồ tự nhiên chủ yếu là hồ Karst, tiêu biểu là hồ Thang Hen và hồ Đồng Mu.

Hồ nhân tạo là các hồ Khuổi Lái, Nà Tấu, Khuổi Áng, Khuổi Khoán (huyện Hòa An), hồ Bản Nưa (huyện Hà Quảng), hồ Bản Viết (huyện Trùng Khánh)... Mỗi hồ đều mang một nét quyến rũ riêng khiến du khách phải say đắm.

Hồ Thăng Hen

Thuộc khu vực cao nguyên đá vôi miền Đông, nằm ở độ cao 500-600m so với mặt biển, cách đèo Mã Phục gần 4km, thuộc xã Quốc Toản (huyện Quảng Hòa), tiếp giáp các xã Cao Chương (huyện Trùng Khánh) và Nguyễn Huệ, Ngũ Lão (huyện Hòa An), hồ Thăng Hen được hình thành do miền núi đá vôi bị bào mòn hoặc bị nước đục khoét sụt xuống hình thành hồ.

Hồ Thăng Hen một trong những hồ nước ngọt trên núi cao, là nơi dừng chân lý tưởng cho du khách. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Tên của hồ theo nghĩa tiếng Tày là "đuôi ong," bởi vì từ trên cao nhìn xuống thì hồ có hình tựa như đuôi con ong. Hồ có chiều rộng chừng 100-300m, chiều dài 500-1.000m tùy theo mực nước.

Hồ Thăng Hen là một bể nước kín tự nhiên, có các dòng sông suối ngầm đổ về, và cũng có nhiều dòng suối ngầm chảy đi theo một hệ thống sông suối ngầm nằm sâu trong lòng những rặng núi đá, Nguồn cung cấp nước chính là sông Trà Lĩnh. Hiện tượng này trong ngành địa chất gọi là Karst.