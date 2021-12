'Thương ngày nắng về' tập 15, mẹ đẻ quyền lực của Trang xuất hiện

Your browser does not support the video tag.

Trong tập 15 Thương ngày nắng về lên sóng tối nay, 15/12, bà Kim Nhung (NSND Minh Hoà) chính thức ra mắt trong lễ bổ nhiệm tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Kim với sự có mặt của Trang (Huyền Lizzie). Đây cũng là lần đầu tiên Trang gặp lại mẹ đẻ sau bao năm xa cách. Cả hai giờ đã có tên và danh phận mới.